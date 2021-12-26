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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خلال لقائه مع أشرف صبحي..

سفير إندونيسيا: حريصون على نشر رياضة "البنجاك سيلات" بمراكز الشباب

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، السفير  لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك علي هامش استضافة مركز التعليم المدني بالجزيرة احتفالية السفارة للمدارس الإندونيسية بمصر.

قدم السفير الإندونيسي الشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة علي استضافة احتفالية السفارة بمركز التعليم المدني، وتقديم كل التسهيلات لإقامتها، مثنياً علي تميز وتنوع إنشاءات المركز الذي يخدم الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي علي عمق العلاقات القائمة بين مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات، والسعي نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائية، مشيراً إلي الحرص علي توطيد  العلاقات علي صعيد قطاعي الشباب والرياضة من خلال تنفيذ برامج مشتركة الفترة المقبلة.

وتطرق السفير الإندونيسي -في حديثه- حول تاريخ وأهمية الرياضة الإندونيسية "البنجاك سيلات"، وحرص السفارة علي التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنشر تلك الرياضة  داخل مراكز الشباب والأندية المصرية خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، رحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الإندونيسية في نشر رياضة "البنجاك سيلات"، مطالباً بإعداد دراسة متكاملة حول تلك الرياضة، والتباحث حولها في اجتماع لاحق مع السفير الإندونيسي.

يذكر أن رياضة "البنجاك سيلات" هي لعبة قديمة، شبيهة بلعبة "الكونغو فو"، والبنجاك سيلات" هو اسم لفن من فنون القتال، وتعني كلمة "سيلات" أحد الفنون الأندونيسية أما "بنجاك" فهو اسم مدينة فى إندونيسيا.

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