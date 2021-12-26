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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس نقابة العاملين بالزراعة: مشروع "توشكى الخير" يضع مصر في مكانتها العالمية

صدى البلد

قال المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي إن المشروع القومي (توشكى الخير) الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يضع مصر في مكانتها اللائقة بالخريطة الزراعية العالمية، كما أنه يعد إضافة جديد للأمن الغذائي.
وأضاف مرسال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الشعب المصري وعماله ومزارعيه شهدوا اليوم إعادة إحياء مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى "جنوب أسوان"، وذلك في ظل ثورة المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هذا المشروع يعد بمثابة أكبر مشروع استصلاح زراعي بمنطقة الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التي قد تطرح قرابة الـ500 ألف طن من القمح، بجانب تحقق الأمن القومي الغذائي والاكتفاء الذاتي وإمكانية التصدير الخارجي لهذا المنتج الزراعي الحيوي مما يسهم في توفير مصادر للعملة الخارجية لمصر.
وأكد أن هذا المشروع القومي العملاق يعد أحد روافد التنمية الزراعية بجانب العديد من المشروعات التي تنفذ باستخدام أحدث أساليب الزراعة ووسائل الري بالعالم وأبرزها مشروع الدلتا الجديدة وشرق العوينات، ومستقبل مصر، ومشروع استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء.
ولفت إلى أن هذه المشروعات القومية العملاقة تستهدف أيضا تصنيع أدوات خطوط الإنتاج الزراعي لتعظيم القيمة المضافة، ولتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما تسهم معه في توفير فرص عمل للشباب المزارعين ووضع مصر الزراعية في مكانها اللائق بالخريطة الزراعية العالمية كأحد الدول الرائدة في توفير الأمن الغذائي العالمي.
وأشار إلى أن هذا المشروع القومي العملاق يأتي أيضًا في إطار سعي الدولة الحثيث مؤخرًا للاهتمام بصعيد مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يألوا جهدًا في سبيل الاهتمام بكل فرد من أبناء الوطن، وتحقيق الريادة لمصر.

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