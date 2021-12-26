الجهاز تعطل أثناء العملية.. مريض كلى يستغيث بالمسئولين لعلاجه| فيديو

رصدت عدسة صدى البلد معاناة مواطن يدعى عبد الحميد سيد معوض، يعاني من حصوات على المعدة متشعبة وقرح في المعدة.

قال عبد الحميد سيد معوض: “أنا في العقد الرابع من العمر متزوج وأعول زوجتي وأربع أبناء وليس لي أي عمل وأعاني من حصوات بالمعدة، ومن كثرة المسكنات تسببت في قرحة على المعدة واحتاج إلى عملية لتفتيت الحصوات”.

وتابع: “تم إصدار قرار لعلاجي على نفقة الدولة منذ عامين وتحديد موعد العملية بمستشفى قصر العيني ويوم إجراء العملية أخبرنا الطبيب المعالج بأن جهاز التفتيت حدث به عطل وحتى الآن لم يتم إجراء العملية”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالته، للتواصل مع صاحب الشكوى 01117099579.

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