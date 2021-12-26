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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الجهاز تعطل أثناء العملية.. مريض كلى يستغيث بالمسئولين لعلاجه| فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد معاناة مواطن يدعى عبد الحميد سيد معوض، يعاني من حصوات على المعدة متشعبة وقرح في المعدة.

قال عبد الحميد سيد معوض: “أنا في العقد الرابع من العمر متزوج وأعول زوجتي وأربع أبناء وليس لي أي عمل وأعاني من حصوات بالمعدة، ومن كثرة المسكنات تسببت في قرحة على المعدة واحتاج إلى عملية لتفتيت الحصوات”.

وتابع: “تم إصدار قرار لعلاجي على نفقة الدولة منذ عامين وتحديد موعد العملية بمستشفى قصر العيني ويوم إجراء العملية أخبرنا الطبيب المعالج بأن جهاز التفتيت حدث به عطل وحتى الآن لم يتم إجراء العملية”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالته، للتواصل مع صاحب الشكوى 01117099579.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

 

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