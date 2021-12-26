برلماني عن قرار منع زراعة نباتات الزينة: يخدم رؤية الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية

قال النائب إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية بتوشكى، بمنع زراعة نباتات الزينة مرة أخرى، يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية بقيادتها السياسية، على المياه واستغلال كل قطرة منها في الاستخدام المناسب لها.

وتابع شحاته في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا التوجيه يؤكد دراية مصر بأهمية التعامل مع ملف المياه بشكل جيد، مشيرا إلى أن نباتات الزينة من النباتات الشرهة جدا في استهلاك المياه، لذلك التوجيه بمنع زراعتها يخدم رؤية الدولة في الاستخدام الأمثل للمياه.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع المشاكل والتغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع، موضحا ان التغير المناخي، من أهـم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، وهو ما يتطلب وجود رؤى وحلول فعالة، وهو ما يناقشه مجلس الشيوخ هذه الأونة في جلساته العامة، ومعرفة سياسة الحكومة في الامور التي ستتخذها لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تسعى في الحفاظ على المصادر المائية وتقليل الفاقد منها، حيث انشاء العديد من المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية، من أجل التنوع في مصادر المياه والحد من هدر المياه.

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم زراعة نباتات الزينة مرة أخرى، قائلا: "مفيش زراعة تاني لنباتات زينة، وشوفوا الموضوع يتعمل ازاي، مادام نقطة المياه المستخدمة صالحة للري نستخدمها في نباتات مثمرة".