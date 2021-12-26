بعد إحياء توشكى.. الزراعة: دعم غير مسبوق لمشروعات الأمن الغذائي ..فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي، إن مشروع توشكى أحد المشروعات التنموية العملاقة، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ في المشروع تجاوزت 60%.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"، "هناك دعم كبير من الرئيس السيسي لاستكمال المشروعات التنموية خاصة المرتبطة بتوفير الأمن الغذائي للشعب".



وأشار إلى أن "الدولة بذلت مجهودات كبيرة وتكاليف ضخمة لخلق طرق ومحاور تساعد على عملية التنمية، فضلا عن مد شبكات الكهرباء"، مؤكدا "كافة الوزرات تعمل بدرجة كبيرة وشكل متوازٍ لاستكمال المشروع".



وتابع أن "قطاع الزراعة حظي بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي خلال الـ7 سنوات الماضية، واستطاع تحقيق إنجازات كبيرة خاصة في جنوب الوادي ومحافظات الصعيد، من خلال توفير الأراضي الصالحة للزراعة بأماكن كثيرة منها أراضي توشكى".

