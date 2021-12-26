جامعة حلوان تؤكد حرصها على الاهتمام بالمواهب الفنية للطلاب

قام طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بانتاج ابداعات فنية جديدة خلال مشاريع مادة نظريات العمارة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، الدكتور أحمد خالد رئيس قسم العمارة، وإشراف الدكتور ياسر السيد.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، بأن الجامعة تحتوى فى كليتها الفنية العريقة على مواهب طلابية مميزة، يمكن استغلالها بشكل واسع في الارتقاء بالذوق العام من خلال فنون مميزة.

وأشار إلى أن جامعة حلوان تهتم بشكل موسع بتنمية مهارات طلابها وتدريبهم بالشكل الأمثل، مضيفاً أن الفنون التي تتم من خلال إعادة التدوير لها أهمية كبيرة في استخدام الموارد المهدرة وتقليل النفايات وإظهار الجمال وغيرها من الفوائد الكبيرة.