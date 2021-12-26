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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القماش : كأس الرابطة تمثل الإعداد الأمثل للدراويش قبل عودة الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قال خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلى إن كأس الرابطة المقبلة خير استعداد لتثبيت التشكيل الأساسى وتجهيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدورى العام.

وتابع القماش: ” الفترة القادمة تحتاج لتدعيمات قوية فى العديد من المراكز بجانب إقامة مباريات ودية لتجهيز جميع اللاعبين فى ظل توقف المسابقة لفترة كبيرة “.

وأتبع : ” اللاعبون عليهم دور كبير بالتكاتف مع بعضهم للخروج من تلك الحالة النفسية الصعبة التى وضعت الفريق فى مكانة لا تليق باسمه وشعبيته “.

وواصل : ” ثقتنا فى الله عز وجل كبيرة ثم جماهير الدراويش التى ستظل المحرك الرئيسى للنادى طوال تاريخه وخير دليل ما حدث فى المباراة الأخيرة عندما زحفت الجماهير بالمئات إلى الإسكندرية بالرغم من الظروف التى يتعرض لها الفريق “.

وأوضح القماش : ” قطاع الناشئين يعد مجموعة متميزة من اللاعبين ستكون قادرة على التواجد مع الفريق الأول منهم عبد الله محمد الذى انضم فى الفترة الأخيرة إلى معسكر منتخب مصر الأوليمبى بجانب عبد الله السعيد الذى قدم أداءً رائعًا مع فريق الشباب فى اللقاءات السابقة.

منتخب مصر عبد الله السعيد كأس الرابطة معسكر منتخب مصر الاسماعيلي

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