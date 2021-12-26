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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العزيز يوضح .. دعم الجماهير وعودة الثقة الطريق لعودة الدراويش

صدى البلد

 فى إطار سلسلة يقدمها الموقع الرسمى مع اللاعبين القدامى حول رؤيتهم ورسالتهم للجهاز الفنى واللاعبين لتخطى الفريق المرحلة الصعبة التى يمر بها حاليا

، أكد عاطف عبد العزيز المدير الفنى للإسماعيلى مواليد 2001 أن أهم عنصر يحتاجه الفريق هو إستمرار دعم جماهيره.

 وتابع : ” جماهير الدراويش عاشقه للنادى ولديها القدرة في المساهمة نحو إعادة الفريق مكانته الطبيعية من خلال المؤازرة القوية فى المباريات المقبلة “. 

وأضاف : ” لابد من منح الثقة للاعبين فى الفترة الحالية من خلال الإهتمام بالحالة النفسية لهم بجانب التدعيم الجيد ببعض العناصر ذو خبرات الدورى العام ويعلموا جيدا قيمة النادى الإسماعيلى وجماهيره “.

 وواصل : ” الدراويش يحتاج لدعم بعض المراكز بإبرام التعاقد مع ظهير أيسر وصانع ألعاب بالاضافة إلى مهاجم قوى لحل أزمة العقم التهديفى “.

نادي الإسماعيلي الدراويش الاسماعيلي الحالة النفسية النادي الاسماعيلي

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