ميول وتصدعات بعقار مكون من 7 طوابق بالمنصورة

شهدت منطقة شارع 10 بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم، ميول وتصدعات فى عقار مكون من دور أرضي و7 طوابق علوية مأهول بالسكان، نتيجة أعمال بناء بأرض فضاء مقابلة للعقار وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين ‏السكان.



وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة باستغاثات سكان عقار"الكرنك" بشارع 10 خلف سجن المنصورة العمومي من ظهور تصدعات وميول في العقار وبعض المنازل المجاورة نتيجة أعمال الحفر والبناء في أرض فضاء مجاورة.‏



وانتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات مديرية امن الدقهلية وسيارات الإسعاف بقيادة الدكتور هانى جميعه مدير عام الاسعاف لاقليم الدلتا والدكتور عزت ابو الخير مدير إسعاف الدقهلية ومسؤلى حى شرق المنصورة بقيادة نواب رىيس الحى ريهام الحلو وهانى احمد ووائل السعدنى إلي مكان البلاغ وتبين وجود عقار ‏مكون من 7 طوابق وبه 14 شقة مأهول بالسكان، فضلا عن بعض المنازل التي تأثرت ونتج وجود شروخ ظاهرة، نتيجة أعمال بناء مجاورة للشارع.‏

كما تقرر إخلاء العقار من السكان وانتداب لجنة من كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ‏بمحافظة الدقهلية لمعاينة العقارات وإخلاءها من السكان حفاظا علي أرواحهم لحين انتهاء ‏اللجنة من المعاينة وكذلك فصل المرافق.‏

وأكد شهود العيان أن أعمال إنشاءات في ألأرض فضاء تجري بجوار العقار، وفوجئ السكان ‏بظهور شروخ وتصدعات في العقار فأبلغوا الشرطة، كمان أن شروخ مماثلة ظهرت في ‏العقارات المجاورة للعقار.‏

وفرضت مديرية أمن الدقهلية كردون أمني حول العقار لحين الانتهاء من المعاينة والإجراءات ‏القانونية وحفاظا علي السكان والمارة.

لينك البث https://fb.watch/a8oLE1H2yT/