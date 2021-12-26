عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: ابتكرنا جهازا لقياس الرطوبة والتحكم في الآبار من أجل ترشيد المياه

الدكتور أيمن السيد
الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الاتصالات والرصد بالرى

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والري، نستخدم التكنولوجيا في التحكم في المياه، ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن منظومة الري في مصر.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ابتكرنا أول جهاز لتجميع البيانات، يتسلم البيانات من المجسات المختلفة، ويقيس منسوب المياه، وكمية المطر، وسرعة واتجاه الرياح؛ مما يوفر علينا العملة الصعبة.
 

ونوه إلى أن ابتكار جهاز لقياس رطوبة التربة؛ يؤدي إلى ترشيد المياه، وزيادة إنتاجية الأرض، وبالتالي زيادة دخل المزارعين.


وأشار إلى أن الجهاز يتم وضعه فى الأرض وبه شريحة يمكن ربطها بالهاتف المحمول للمزارع، وترسل له رسالة بحالة الأرض؛ مما يمكنه من التحكم والرى الصحيح للأرض.

وأوضح استخدام التكنولوجيا فى التحكم فى الآبار لأنها موارد غير متجددة وتم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية علي مستوي الجمهورية،  ولفت إلى تجربة الوادي الجديد لنظام جديد يتحكم فى السحب من مياه الآبار وتشغيلها بناء على الساعات التى يتعاقد عليها المستثمر بحيث يغلق البئر أوتوماتيكيا دون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى حساس لقياس الرطوبة وهو يجعل المنظومة تعمل حسب نسبة رطوبة التربة لأن كمية المياه الزائدة ستعفن الجذور وتستهلك سماد وطاقة كهربائية والحساس يوفر  كل ذلك.

ترشيحاتنا

الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف شريف في أول 20 دقيقة وفيوتشر يحاول العودة

22 دولة حول العالم تواصل تسجيل إصابات ووفيات كورونا

بعد تعلية خزان أسوان.. تعرف على جهود الدولة لتعويض متضرري أهالي النوبة

اتصال الرئيس السيسي بـ بوتين..3 سيناريوهات تعكس التعاون بين الجانبين في ليبيا

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

رئيس قطاع التخطيط: وزارة الري حققت طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

محمد شريف يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك فيوتشر بالدقيقة الثالثة

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

الراعي الرسمي للكريسماس.. شاهد ماذا فعلت 32 عاما في أبطال فيلم home alone؟

بتكلفة 16 مليار جنيه| كيف نفذت وزارة الشباب والرياضة حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

فيديو

طفرة في الإيرادات والحمولات.. قناة السويس في عهد السيسي| فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

سيدة تحرر طفلها من عصابة وتدفع 3 ملايين جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ