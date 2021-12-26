الري: ابتكرنا جهازا لقياس الرطوبة والتحكم في الآبار من أجل ترشيد المياه

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والري، نستخدم التكنولوجيا في التحكم في المياه، ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن منظومة الري في مصر.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ابتكرنا أول جهاز لتجميع البيانات، يتسلم البيانات من المجسات المختلفة، ويقيس منسوب المياه، وكمية المطر، وسرعة واتجاه الرياح؛ مما يوفر علينا العملة الصعبة.



ونوه إلى أن ابتكار جهاز لقياس رطوبة التربة؛ يؤدي إلى ترشيد المياه، وزيادة إنتاجية الأرض، وبالتالي زيادة دخل المزارعين.



وأشار إلى أن الجهاز يتم وضعه فى الأرض وبه شريحة يمكن ربطها بالهاتف المحمول للمزارع، وترسل له رسالة بحالة الأرض؛ مما يمكنه من التحكم والرى الصحيح للأرض.

وأوضح استخدام التكنولوجيا فى التحكم فى الآبار لأنها موارد غير متجددة وتم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية علي مستوي الجمهورية، ولفت إلى تجربة الوادي الجديد لنظام جديد يتحكم فى السحب من مياه الآبار وتشغيلها بناء على الساعات التى يتعاقد عليها المستثمر بحيث يغلق البئر أوتوماتيكيا دون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى حساس لقياس الرطوبة وهو يجعل المنظومة تعمل حسب نسبة رطوبة التربة لأن كمية المياه الزائدة ستعفن الجذور وتستهلك سماد وطاقة كهربائية والحساس يوفر كل ذلك.