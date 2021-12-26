مباراة آرسنال الأبرز.. محمد صلاح يغيب عن 5 مباريات مع ليفربول بسبب الكان

أقترب موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر قادما من ليفربول الإنحليزي، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا 2022.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير المقبلل حتى 6 فبراير.

ويغيب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن الريدز في 5 مباريات متتالية بسبب مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية ونعرضهم فيما يلي:

الخميس 6-1 -2022 أمام أرسنال - نصف نهائي كأس الرابطة

الأحد 9-1-2022 أمام شروزبوري - الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 13-1-2022 أمام أرسنال - إياب نصف نهائي كأس الرابطة

16-1-2022 أمام بينتفورد - الدوري الإنجليزي

23 -1- 2022 أمام كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي

قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

على جانب آخر، قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تأجيل حسم القائمة النهائية للمنتخب المشاركة فى الأمم الإفريقية حتى أواخر شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعبا من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء .

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.