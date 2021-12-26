عامر حسين عن مصير مباريات الدوري: كله داخل في بعضه ..فيديو

قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف العام على المسابقات، إن الموسم الحالي للدوري المصري صعب جدا.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "هناك قرارات كثيرة اتخذت متأخرة، وهناك دربكة في الاتحادات الدولية والقارية والأمور داخله في بعضها".



وأوضح عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف العام على المسابقات،: "واجهتنا أزمات قبل بداية الدوري مثل كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي".



وأشار عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف العام على المسابقات،: "تم تأجيل قرعة كأس الرابطة انتظارا لتحديد الموعد النهائي لبطولة الأمم الأفريقية".

