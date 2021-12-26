رئيس قطاع التخطيط: وزارة الري حققت طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى حققت طفرة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا وأصبحت مصر من أوائل دول العالم فى استخدام التكنولوجيا فى المياه.

وأضافت" السيد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أنه يتم استخدام الأساليب الجديدة لإدارة المياه والتعاون مع الوزارات المختلفة وإطلاق المبادرات لترشيد المياه.



وأوضحت أن الوزارة منذ 3 سنوات تستعد للتحول الرقمى والانتقال للعاصمة الإدارية لذلك قامت وحدة التحول الرقمي التابعة لقطاع التخطيط بحصر كل الورق والبيانات والمخاطبات والملفات لكافة الجهات وتم حصر أكثر من 80 مليون ورقة تم رقمنتها ووضعها فى قواعد بيانات لسهولة التعامل فى المستقبل وعمل مجموعة من التطبيقات التى تمكن أعمال الوزارة منها المخازن والمعدات وتحويل العهد إلى نظام رقمى



وأكدت أن الوزارة تسهل التعامل مع المواطنين من خلال التكنولوجيا فهناك دليل الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة على الموقع ويتم ميكنة كل إجراءات التواصل مع الوزارة والحصول على التراخيص وهناك موقع لتلقى شكاوى المواطنين والمزارعين وموقع لتلقى طلبات النواب أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ .

ولفتت إلى أن هناك بعض التطبيقات التى تم عملها لمساعدة المهندسين التى تدير شبكة الترع والمصارف لأنها تمتد لأكثر من 50 الف كيلو متر ليستطيعوا معرفة كل تفاصيل المنطقة التي يعملون بها والوزارة لديها شبكة التليمترى ونظام الرصد لتتابع المناسيب على مستوى الجمهورية وتحل المشكلات فى وقتها.



وأشارت إلى أن وزارة الرى لديها خطة قومية لإدارة الموارد المائية تعتمد على أربع محاور وهي تنقية المياه وترشيد استخدامات الماء، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المواتية.

