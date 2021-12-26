عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس قطاع التخطيط: وزارة الري حققت طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا

الدكتورة إيمان السيد
الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى حققت طفرة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا وأصبحت مصر من أوائل دول العالم فى استخدام التكنولوجيا فى المياه. 

وأضافت" السيد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أنه يتم استخدام الأساليب الجديدة لإدارة المياه والتعاون مع الوزارات المختلفة وإطلاق المبادرات لترشيد المياه.
 

وأوضحت أن الوزارة منذ 3 سنوات تستعد للتحول الرقمى والانتقال للعاصمة الإدارية لذلك قامت وحدة التحول الرقمي التابعة لقطاع التخطيط  بحصر كل الورق والبيانات والمخاطبات والملفات لكافة الجهات وتم حصر أكثر من 80 مليون ورقة تم رقمنتها ووضعها فى قواعد بيانات لسهولة التعامل فى المستقبل وعمل مجموعة من التطبيقات التى تمكن أعمال الوزارة منها المخازن والمعدات وتحويل العهد إلى نظام رقمى
 

وأكدت أن الوزارة تسهل التعامل مع المواطنين من خلال التكنولوجيا فهناك دليل الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة على الموقع ويتم ميكنة كل إجراءات التواصل مع الوزارة والحصول على التراخيص وهناك موقع لتلقى شكاوى المواطنين والمزارعين وموقع لتلقى طلبات النواب أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ .

ولفتت إلى أن هناك بعض التطبيقات التى تم عملها لمساعدة المهندسين التى تدير شبكة الترع والمصارف لأنها تمتد لأكثر من 50 الف كيلو متر ليستطيعوا معرفة كل تفاصيل المنطقة التي يعملون بها والوزارة لديها شبكة التليمترى ونظام الرصد لتتابع المناسيب على مستوى الجمهورية وتحل المشكلات فى وقتها.
 

وأشارت إلى أن وزارة الرى لديها خطة قومية لإدارة الموارد المائية تعتمد على أربع محاور وهي تنقية المياه وترشيد استخدامات الماء، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المواتية.
 

ترشيحاتنا

الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف شريف في أول 20 دقيقة وفيوتشر يحاول العودة

22 دولة حول العالم تواصل تسجيل إصابات ووفيات كورونا

بعد تعلية خزان أسوان.. تعرف على جهود الدولة لتعويض متضرري أهالي النوبة

اتصال الرئيس السيسي بـ بوتين..3 سيناريوهات تعكس التعاون بين الجانبين في ليبيا

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

رئيس قطاع التخطيط: وزارة الري حققت طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

محمد شريف يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك فيوتشر بالدقيقة الثالثة

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

الراعي الرسمي للكريسماس.. شاهد ماذا فعلت 32 عاما في أبطال فيلم home alone؟

بتكلفة 16 مليار جنيه| كيف نفذت وزارة الشباب والرياضة حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

فيديو

طفرة في الإيرادات والحمولات.. قناة السويس في عهد السيسي| فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

سيدة تحرر طفلها من عصابة وتدفع 3 ملايين جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ