طفرة تكنولوجية فى الرى جعلت مصر من أولى الدول لإدارة المياه.. أجهزة جديدة لقياس الرطوبة والتحكم بـ الآبار الأبرز

مصر تبتكر أول جهاز لتجميع البيانات لقياس منسوب المياة

أيمن السيد :جهاز قياس الرطوبة يساعدني في ترشيد الإستخدام

رقمنة 80 مليون ورقة لسهولة التعامل فى المستقبل

قامت وزارة الموارد المائية والرى بمجهود كبير وطفرة تكنولوجية رائدة جعلت مصر فى مقدمة الدول فى استخدام التكنولوجيا فى إداراة الموارد المائية وقد ابتكرت العديد من الأجهزة التى وفرت المياه وزادت الانتاج .

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والرى، نستخدم التكنولوجيا فى التحكم فى المياه ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن منظومة الرى فى مصر.

وأضاف "السيد" قمنا بابتكار أول جهاز لتجميع البيانات يستلم البيانات من المجسات المختلفة ويقيس منسوب المياه وكمية المطر وسرعة واتجاه الرياح مما يوفر علينا العملة الصعبة.

ونوه إلى ابتكار جهاز لقياس رطوبة التربة لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الأرض وبالتالى زيادة دخل المزارعين.



وأشار إلى أن الجهاز يتم وضعه فى الأرض وبه شريحة يمكن ربطها بالهاتف المحمول للمزارع وترسل له رسالة بحالة الأرض مما يمكنه من التحكم والرى الصحيح للأرض.

ووضح استخدام التكنولوجيا فى التحكم فى الآبار لأنها موارد غير متجددة وتم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية علي مستوي الجمهورية، ولفت إلى تجربة الوادى الجديد لنظام جديد يتحكم فى السحب من مياه الآبار وتشغيلها بناء على الساعات التى يتعاقد عليها المستثمر بحيث يغلق البئر أوتوماتيك بدون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى حساس لقياس الرطوبة وهو يجعل المنظومة تعمل حسب نسبة رطوبة التربة لأن كمية المياه الزائدة ستعفن الجذور وتستهلك سماد وطاقة كهربائية والحساس يوفر كل ذلك.



وفى سياق متصل قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى حققت طفرة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا وأصبحت مصر من أوائل دول العالم فى استخدام التكنولوجيا فى المياه.

وأضافت" السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه يتم استخدام الأساليب الجديدة لإدارة المياه والتعاون مع الوزارات المختلفة وإطلاق المبادرات لترشيد المياه.

وأوضحت أن الوزارة منذ 3 سنوات تستعد للتحول الرقمى والانتقال للعاصمة الإدارية لذلك قامت وحدة التحول الرقمي التابعة لقطاع التخطيط بحصر كل الورق والبيانات والمخاطبات والملفات لكافة الجهات وتم حصر أكثر من 80 مليون ورقة تم رقمنتها ووضعها فى قواعد بيانات لسهولة التعامل فى المستقبل وعمل مجموعة من التطبيقات التى تمكن أعمال الوزارة منها المخازن والمعدات وتحويل العهد إلى نظام رقمى

وأكدت على أن الوزارة تسهل التعامل مع المواطنن من خلال التكنولوجيا فهناك دليل الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة على الموقع ويتم ميكنة كل إجراءات التواصل مع الوزارة والحصول على التراخيص وهناك موقع لتلقى شكاوى المواطنين والمزارعين وموقع لتلقى طلبات النواب أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ .

ولفتت إلى أن هناك بعض التطبيقات التى تم عملها لمساعدة المهندسين التى تدير شبكة الترع والمصارف لأنها تمتد لأكثر من 50 الف كيلو متر ليستطيعوا معرفة كل تفاصيل المنطقة التي يعملون بها والوزارة لديها شبكة التليمترى ونظام الرصد لتتابع المناسيب على مستوى الجمهورية وتحل المشكلات فى وقتها.

وأشارت إلى أن وزارة الرى لديها خطة قومية لإدارة الموارد المائية تعتمد على أربع محاور وهي تنقية المياه وترشيد استخدامات الماء، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المواتية.