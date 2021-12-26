هيئة التعمير: مشروعات التنمية في مصر لم تحدث منذ قرون.. فيديو

قال الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الجهود التي تشهدها مشروعات التنمية في مصر لم تحدث منذ قرون، مؤكدا أن هناك مشروعات تحدث في مصر للتوسع الأفقي مع إضافة أراضي جديدة صالحة للزراعة للمساهمة في التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف محمد الشحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي دائما أفكاره خارج الصندوق، ويعمل على التوازي في جميع المجالات، والآن جاري العمل في العديد من المحاور الرئيسية، منها محور وسط وشمال سيناء، لافتا إلي أن حجم المشروعات التي تم في سيناء حتي الآن وصلت تكلفتها إلي 700 مليار جنيه.



وأوضح محمد الشحات، أن هناك 200 ألف فدان تمت زراعتها في مشروع توشكي، مؤكدا أن مصر تعمل على سد الفجوة الغذائية من القمح الذرة الصفراء.