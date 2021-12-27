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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | طارق شوقي: مفيش اختبارات عشوائية لطلاب رابعة ابتدائي.. وزيرة البيئة: التغيرات المناخية تزداد حدة في 2022

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح ملتقى القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق ذوى الإعاقة

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الملتقى الذى نظمه مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس حول القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة اميديست ومؤسسة حلم.

 

"التعليم العالي" للطلاب .. التطعيم ضد كورونا شرط دخول الامتحانات ومنع غير الطعمين

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس أكد في اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.

 

"الأعلى للجامعات": الرئيس يقدر دور الجامعة في بناء الشباب وخدمة قضايا التنمية

 وجه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، الشُكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، وتأكيده على دعم الدولة الكامل لمنظومة التعليم الجامعي المُتميز والمُتطور، باعتباره قاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، وتأكيده أيضا على دور الجامعات المصرية في تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المُنافسة في سوق العمل، ومُساهمة الجامعات الإيجابية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، حيث كان لتقدير الرئيس الدور الإيجابي الذي تقوم به الجامعات المصرية، أطيب الأثر في نفوس أعضاء هيئة التدريس، وزيادة إصرارهم على المُضي قُدمًا لتطوير الأداء الأكاديمي بكافة جامعاتنا وتنمية دورها في بناء الشباب، وخدمة قضايا التنمية الشاملة والمُستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة.

 

وزيرة البيئة : التصنيع و الأنشطة البشرية سبب كبير فى تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن تغير المناخ  بدأ بسبب الغازات الطبيعية ، ومع التصنيع و التحضر السريع و الأنشطة  البشريه أدت إلى زيادة الغازات .

 

خبير تعليم عن إلغاء تشعيب الثانوية العامة: يزيد العبء على المدرس والطلبة

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية فقط تم إصداره دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة تصب في مصلحة الطالب.

 

خبير تعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة يتعارض مع منطق العلم في تكوين المعرفة

أثار إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن قرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، ليكون أمام الطالب إما التخصص "العلمي"، أو "الأدبي"، دون تشعيب العلوم إلى "علمي ورياضة"، حالة من الجدل المتواصل.

 

وزيرة البيئة: التغيرات المناخية تزداد حدة العام القادم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن نصيب مصر وافريقيا من انبعاثات الغازات تتمثل فى ٤٪؜ ، مؤكده على انه فى حالة توقف مصر عن الصناعة لتجنب الانبعاثات التى تصدر من المصانع لا تؤثر لان نسبة مصر من الانبعاثات قليلة جدا .

 

آداب عين شمس تنظم ورشة عمل مجانية حول زراعة الأسطح

قامت اللجنة العلمية بإدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب كلية آداب بالتعاون مع مؤسسة " ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية " بإطلاق ورشة عمل مجانية للطلاب حول كيفية زراعة الأسطح وذلك بمقر المؤسسة بكوبري القبة .

 

من أجمل المناظر.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الليلة

قال الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن قمر التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى يشرق  بالسماء بعد منتصف الليل يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 وسيزين السماء لبقية الليل.

 

8 قصص لن ينساها الطالب المصري في مراحل التعليم الأساسي.. نوستالجيا

قصص لن ينسها الطالب في المرحلة الابتدائية من روعة أفكارها التي كانت تبهرنا في هذه الفترة وكانت مقررات خفيفة، ألصقها مؤلفو الوزارة ببعض المناهج الدراسية مثل اللغة العربية والتربية الدينية، تميزت بدرجات قليلة وحاضرة في النتيجة النهائية للمادة.

 

وزير التعليم: مفيش اختبارات عشوائية لتلاميذ رابعة ابتدائي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن اجراء اختبار عشوائي لتلاميذ رابعة ابتدائي بعد تقييمات المهام الادائية لقياس استيعابهم لمناهج المنظومة الجديدة. 

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