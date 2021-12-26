عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة : لدينا 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط..فيديو

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن خطة الدولة من خلال لجنة الأزمة التي تنفذها وزارة الصحة هي التيسير على المواطنين للحصول على اللقاح وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتحوراتها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم قاموا بعمل تحديث على النظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار ولن يتم الانتظار، ولا اختيار المكان للمواطن بل سيقوم المواطن باختيار المنطقة التي يرغب في اخذ اللقاح بها.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، عن أن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط، قائلا: "الحصول على اللقاح الأن يأتي مباشرة عقب اختيار المكان والزمان على النظام الجديد".

الإجراءات الاحترازية لقاح كورونا مواجهة كورونا وزارة الصحة الصحة حسام عبد الغفار لقاح كورونا

ترشيحاتنا

القمص سمعان: الرئيس السيسي أظهر تاريخ مصر وحضارتها للعالم| فيديو

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة كريت بـ اليونان

بوتين يشارك خططه لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة

موسم عطلات كارثي.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي متحور أوميكرون

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة ؟ .. مستشار المفتي يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

الراعي الرسمي للكريسماس.. شاهد ماذا فعلت 32 عاما في أبطال فيلم home alone؟

فيديو

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

طفرة في الإيرادات والحمولات.. قناة السويس في عهد السيسي| فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ