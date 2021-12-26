الصحة : لدينا 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط..فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن خطة الدولة من خلال لجنة الأزمة التي تنفذها وزارة الصحة هي التيسير على المواطنين للحصول على اللقاح وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتحوراتها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم قاموا بعمل تحديث على النظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار ولن يتم الانتظار، ولا اختيار المكان للمواطن بل سيقوم المواطن باختيار المنطقة التي يرغب في اخذ اللقاح بها.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، عن أن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط، قائلا: "الحصول على اللقاح الأن يأتي مباشرة عقب اختيار المكان والزمان على النظام الجديد".