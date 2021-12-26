منافس مصر.. منتخب السودان يؤجل سفره إلى الكاميرون 24 ساعة.. اعرف السبب

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل سفر بعثة منتخب صقور الجديان إلى الكاميرون من فجر يوم غد الإثنين، إلى فجر يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويعود سبب التأجيل إلى استكمال بعض الإجراءات الإدارية والفنية والطبية لعدد من أفراد البعثة.

ويشارك منتخب السودان فى بطولة أمم إفريقيا ضمن مجموعة ضمت منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وتتكون البعثة حسب معايير الاتحاد الإفريقي من 40 فردا، ويرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد عبد الرحيم عثمان.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب صقور الجديان اصطحاب جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم وعددهم 34 لاعبا، ولكنه سيعتمد على 28 لاعبا منهم، بينهم 23 لاعبا ضمن القائمة الرسمية التي ستخوض المباريات بالكاميرون، و5 سمحت بهم لائحة البطولة كاحتياطيين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

علي عبد الله أبو عشرين وإسحاق آدم ووالي الدين بوجبا وعبد الرؤوف يعقوب وجمعة قلق ومحمد عبد الرحمن (الهلال)، صلاح نمر ومصطفى محمد عبد القادر "كرشوم"، ومحمد الرشيد والجزولي نوح وضياء محجوب ومحمد عبد الله زرقة (المريخ)، مازن محمدين "توتي"، الشيخ محمد الحسن (الخرطوم الوطني)، محمد كسرى وسليمان زكريا (حي العرب بورتسودان)، شريف تفاحة (الهلال الفاشر)، عمار كنو ومحمد حسون (حي الوادي نيالا)، عوض زايد (الأهلي الخرطوم).

وعلي محمد نور ومتوكل آدم (هلال بورتسودان)، مصعب الشريف جلنجات ومحمد المنذر (الهلال الأبيض)، الصادق حسن (الشرطة القضارف)، شندي أمجد إسماعيل ومجتبى المرضي ومصطفى أحمد سعيد ومحمد الحاج كومي (أهلي شندي)، ياسن حامد (محترف بالدوري المجري)، كابتن بشير ومؤيد عابدين وسليمان حامد إبراهيم (الأمل عطبرة) ومحمد أمين (محترف بالسويد).

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب السودان، أطهر الطاهر ظهير أيمن فريق سموحة المصري.

وقرر الجهاز الفني في أعقاب التأجيل المفاجئ لسفر المنتخب السوداني إلى الكاميرون، خوض مران تدريبي صباح يوم غد الإثنين.