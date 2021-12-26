ضبط 1.3 طن أكبر كمية من الأقراص المخدرة في تاريخ هونج كونج

صادر مسؤولو هونج كونج كمية ضخمة قياسية من عقار الكيتامين بقيمة تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني يوم الجمعة.



وعثر المسؤولون على 1.3 طن من العقار مخلف بـ 48 كيسا، وتعد هذه الكمية هي الأكبر في تاريخ المدينة الصينية.

المخدرات المضبوطة

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تم اعتراض الشحنة صباح الجمعة من قبل الضباط حيث تم تهريب المخدرات من زورق سريع في منطقة لي يو مون الساحلية.

قال كبير المفتشين Ip Sau-Ian في مؤتمر صحفي أمس: “عصابات تهريب المخدرات استخدمت قوارب الصيد أو السفن البحرية لنقل المخدرات إلى أعالي البحار بالقرب من مياه هونج كونج”.

المخدرات المضبوطة

فيما واضح المسؤول أنه سيتم توجيه اتهام إلى اثنين من المشتبه بهم بتهريب المخدرات الخطرة وسيتم تقديمهم للمحاكمة في محكمة كوون تونج الجزئية اليوم.

وقالت الشرطة إنها لن تستبعد المزيد من الاعتقالات، وأضافت إن المتجرين سيواصلون على الأرجح تهريب المخدرات بكميات كبيرة إذا حافظت هونج كونج على قيود السفر المتعلقة بالوباء.