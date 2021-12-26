مدير محطة البحوث: تحليل التربة أثبت صلاحية أرض توشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور أشرف أبو العزم، مدير محطة البحوث الزراعية بمشروع توشكى، إنه من خلال تحليل التربة والمياه لأراضي توشكى ثبت صلاحية تربة الأراضي لزارعة المحاصيل الاستراتيجية العامة مثل محصول القمح والذرة والشعير"، لافتا إلى أنه "يتم زراعة أصناف النخيل عالية الجودة بمشروع توشكى".

وأضاف "أبو العزم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الإنتاجية في منطقة توشكى بعد تطبيق التكنولوجيا الحديثة ستصل إلى 22 أردب من القمح للفدان الواحد، وهي تضاهي الإنتاجية في الوادي".



وأشار إلى أنه تم إدخال وسائل تكنولوجيا حديثة في الري والزراعة لتوفير الري في المساحات المنزرعة باستخدام التقنيات الحديثة"، مضيفا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، وتكاليف ضخمة لخلق طرق ومحاور تساعد على عملية التنمية، فضلا عن مد شبكات الكهرباء.

وأوضح أن تحليل التربة أثبت نجاح وصلاحية أرض توشكى لزراعة الذرة لمساحات تصل إلى آلاف الأفدنة، وهو ما سيسهم في سد الفجوة للمحاصيل المستخدمة في الأعلاف.