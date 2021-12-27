سيارات جديدة .. الأحدث في السوق المصري لعام 2021

استقبل السوق المصري نخبة من السيارات القوية لعام 2021، والتي تنوعت بين علامة تجارية واخرى، إلى جانب التصميمات المختلفة ايضا، بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية متعدد الاستخدامات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ احدث السيارات التي دخلت السوق المصري لعام 2021.

1 – بايك X7 موديل 2022

تتوسط قمرة القيادة للسيارة بايك X7 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى حساسات ركن موزعة على جميع الزوايا الخاصة بالسيارة، مع كاميرات متابعة.

وتستمد بايك X7 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران 275 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتبدأ أسعار السيارة بايك X7 موديل 2022 من 497 الف جنيه حتى 568 الف جنيه.

2 – ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد موديل 2022

ترتكز السيارة ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد على قاعدة عجلات بطول 2604 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4154 مم، وبعرض يبلغ 1756 مم، و 1597 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر.

وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 10.6 ثانية، حيث زودت بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكي الاداء.

أسعار السيارة ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد

الفئة الاولى بقيمة قدرها 258.900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 395.900 جنيه.

3 – بي واي دي L3 موديل 2022

جاءت السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 بشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية مع تطعيمات علوية بلمسات فضية اللون، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2615 مم، و بارتفاع كلي يبلغ 1480 مم، و بعرض يقدر بـ 1716 مم، مع 4617 مم للطول الكلي للسيارة.

وتنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات طراز CVT، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة.

أسعار السيارة بي واي دي L3 موديل 2022

الفئة الاولى بي واي دي L3 موديل 2022 بقيمة قدرها 235 الف جنيه.

الفئة الثانية بي واي دي L3 موديل 2022 بقيمة قدرها 245 الف جنيه.

4 – شانجان ايدو موديل 2022

دعمت السيارة شانجان ايدو موديل 2022 بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات جر امامي، مع محرك بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر.

بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، واضاءة نهارية تعمل بتقنية LED.

أسعار السيارة شانجان ايدو موديل 2022

الفئة الاولى شانجان ايدو موديل 2022 بقيمة قدرها 227 الف جنيه.

الفئة الثانية شانجان ايدو موديل 2022 بقيمة قدرها 242 الف جنيه.

5 – هافال H6 موديل 2022

تتمتع السيارة هافال H6 موديل 2022بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع شبكات امامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ونظام صوتي وترفيهي، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة.

بينما زودت السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات.

اسعار السيارة هافال H6 موديل 2022

الفئة الاولى بقيمة قدرها 285 الف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 415 الف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 435 الف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 470 الف جنيه.