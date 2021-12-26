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أمين رابطة العالم الإسلامي: حقوق الإنسان منظومة أخلاقية تحكمها القوانين

الدكتور محمد العيسى،
الدكتور محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي

قال الدكتور محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، إن مفهوم حقوق الإنسان هو عبارة عن منظومة أخلاقية تتعلق بالسلوك الواجب اتخاذه تجاه الإنسان.

وأضاف «العيسى» خلال حواره ببرنامج "في الآفاق" الذي يعرض على قناة "إم بي سي"، قد يحكم هذه المنظومة نصوص دينية أو قانونية أو اتفاقيات دولية، وغالبًا ما يحكم هذه الحقوق القانون الطبيعي، الذي يثمل المشترك الإنساني المتفق عليه تجاه ما يجب من المعاملة الحسنة نحو الإنسان، سواء في وضع السلم أو وضع الحرب.

وأكد «العيسى» أن الإسلام هو الراعي لحقوق الإنسان، قائلاً: "من أبرز القيم التي يرعاها الإسلام، حقوق الإنسان، الرعاية المجردة، التي تنطلق من القيم الإسلامية الخالصة، بعيداً إن أي هدف آخر سوى هذه القيم، فلا مزايدة على ذلك لا بالضغط ولا غيره، فحقوق الإنسان لذات الإنسان".

وفيما يتعلق بالجدل بين الحضارات حول ملف حقوق الإنسان، أوضح أمين رابطة العالم الإسلامي أن جدليات حقوق الإنسان حول العالم تشوبها غالباً تداخلات، وفي طليعتها التداخلات السياسية، مثلاً تجد من يقف عند موضوع لا تكاد تخلو منه أو مثله أو قريبا منه دولة من دول العالم، ومع ذلك تلاحظ أن هذا الناقد يترك موضوعات أخرى تخص دول أخرى أو كيانات أخرى هي في الواقع أكثر فداحة من تلك التي انتقدها من وجهة نظره".

وأضاف، السبب باختصار هو مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، يعود إلى المصالح السياسية والاقتصادية وغيرها، أيضاً هناك مؤسسات حقوقية أهلية، ربما تم اختراق فاعلين فيها، ومن ذلك مراسليها لأهداف وأغراض سياسية.

أمين رابطة العالم الإسلامي حقوق الإنسان محمد العيسى أخبار التوك الحضارات

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