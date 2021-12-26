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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كريم مصيلحي: الصعيد شهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية في عهد السيسي

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن هناك طفرة تنموية تشهدها البلاد منذ قدوم الرئيس السيسي لحكم مصر،  فهناك حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى يفتتحها الرئيس ما بين الوقت والآخر، وأخرها التى كان شملها ضمن فاعليات أسبوع الصعيد، مؤكدا شهد الصعيد بالأخص خلال الفترة الماضية، نهضة تنموية وحضارية، ولقد أصبح الحلم حقيقة .

وأكد مصيلحي، أن النهضة التنموية بقطاع الصعيد، خلقت تنمية حقيقة وجاءت سريعة وملموسة، مما تساهم فى معالجة العديد من قضايا الصعيد ومنها توفير فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات للصعيد، مضيفا أن المشروعات الخدمية بالصعيد تسطر بتاريخ جديد بأحرف من نور، فهى تمثل نقلة نوعية لرفع مستوى حياة مواطنين المقيمين في محافظات الصعيد.

وأشار مصيلحي، إلى أنه تم مراعاة أبعاد المحافظات سواء التى تتميز بالزراعة والصناعة والتجارة، وتم إنشاء عدد من الكباري والمشاريع العملاقة التى تضع المحافظات على  الخريطة الاستثمارية مما يسهم فى تنمية تنمية صناعية وزيادة الاستثمارات في محافظات الصعيد .

المشروعات القومية توفير فرص عمل محافظات الصعيد المشروعات الخدمية فرص عمل جذب الاستثمارات

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