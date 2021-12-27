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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بنمو مبيعات السيارات بنسبة 6.2 % في الصين العام المقبل 2022

نمو مبيعات السيارات
نمو مبيعات السيارات الصينية

السيارات الصينية

أظهرت نتائج بيانات تقرير أصدرته شركة الصين الدولية لرأس المال، توقعات بأن يحافظ طلب المستهلكين على صناعة السيارات الصينية على نمو ثابت في العام المقبل 2022.

وبحسب تقرير أصدرته شركة الصين الدولية لرأس المال، فإن من المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات السيارات الصينية 27.22 مليون وحدة في العام المقبل 2022، بارتفاع نسبته 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

تابع تقرير أصدرته شركة الصين الدولية لرأس المال:بشكل أكثر تفصيلاً، ستنمو مبيعات الجملة لسيارات الركاب بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.76 مليون وحدة، بينما يُتوقع أن يتراجع حجم مبيعات المركبات التجارية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 4.46 مليون وحدة.

وأشار تقرير أصدرته شركة الصين الدولية لرأس المال الى أن حجم مبيعات الدراجات الكهربائية سيبلغ 54 مليون وحدة في العام المقبل، لتقفز بنسبة 14.9 بالمئة مقارنة بالعام الجاري 2021

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