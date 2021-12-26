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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1447 إصابة بالأردن.. تباين في إصابات كورونا بعدد من الدول العربية

صدى البلد

شهدت الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


في الأردن أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عن تسجيل 1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و52 ألفا و868 إصابة.


وأوضحت الوزارة - في بيان - شفاء 5256 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 997 ألفا و546 حالة، بالإضافة لتسجيل 43 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و487 حالة.


وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4 ملايين و313 ألفا و657 شخصا؛ فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و906 آلاف و835 شخصا.


وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل261 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة؛ فيما تماثل 196 مريضا للشفاء.


وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه بذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 216 ألفا و637 حالة؛ بينما بلغ مجموع المصابين المتماثلين للشفاء 148 ألفا و985 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات 6238 حالة.
وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 956 ألفا و119 حالة.


وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل اليوم حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14 ألفا و828 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937 ألفا و705 حالات.

لبنان
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة- في تقريرها اليومي - تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 1177 حالة محلية و134 حالة وافدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أما عدد الوفيات فبلغ 15 حالة.

الدول العربية كورونا كوفيد-19 وزارة الصحة اصابة

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