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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة زوجتة وطفليه في حادث تصادم بالغربية

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية

شهد طريق بليكم - السنطة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية مصرع شاب، وإصابة زوجته وطفليه الاثنين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بمركز إيتاى السنطة فى محافظة الغربية. 

وجرى نقل المصابين بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب يدعي "احمد. ا" وإصابة زوجته وطفليه الاثنين. 

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو على طريق بليكم - السنطة بدائرة مركز السنطة ووقوع مصابين ومتوفي.

أمن الغربية يكثف من جهوده لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة بطنطا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة فتاة بالتجمع

وتبين من التحريات أثناء استقلال شاب وزوجته وأطفاله دراجته البخارية وسيره بطريق القرية محل إقامته  ، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعربة كارو ، ما أدى لوفاته وإصابة زوجته وطفليه الاثنين، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

حادث تصادم مصرع شاب دراجة نارية عربه كارو طريق بليكم السنطة مستشفي اسعاف

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