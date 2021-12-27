برلمانية عن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية: تخالف الدستور المصري.. فيديو

علقت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، على رفض مجلس النواب مقترحا بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية"، قائله: "فكرة غير دستورية، وتخالف الدستور المصري".

وأضافت "عاصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "موضوع الضبطية القضائية كان مربك جدا، لأنه تم طرحه على أنه الطريقة الوحيدة لمحاربة تدني الذوق العام والإسفاف".

وأشارت: "تاريخ الفن والإنسانية يقول عكس ذلك، لأن الذوق العام يعالج ولا يحارب بطرق مختلفة"، متابعة: "الجميع من حقه أن يعبر عن نفسه".



وأوضحت: "منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية تخالف المادة 67 من الدستور المصري، التي تدافع عن حرية الإبداع، كما أن مشروع القانون كان به عدم دستورية لأنه ضد فكرة استقلال النقابات التي ينص علها الدستور في المادة 77".