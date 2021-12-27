اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «بالصدفة والمواعيد» للكاتب حسام فخر

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، حفل توقيع واطلاق المجموعة القصصية، "بالصدفة والمواعيد"، والصادرة حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع، للكاتب حسام فخر.

و"حسام فخر"، كاتب ومترجم مصري من مواليد 1958، تنوع إبداعه بين القصة القصيرة والرواية، وسبق وصدر له أعمال: "أم الشعور ــ البساط ليس أحمديا ــ وجوه نيويورك ــ يا عزيز عيني ــ حواديت الآخر ــ وحكايات أمينة"، كما فازبجائزة مؤسسة ساوريس للأدب المصري في دوريتها الرابعة.

يستهل الكاتب حسام فخر أحدثَ مجموعاتهِ القَصصيَّة، "بالصدفة والمواعيد"، بتلك العبارة التي قالها الكاتب الأمريكي"بول أوستر"، حيث يقدم لنا مجموعةً من الحكايات وقصصَ أشخاصٍ لا تقع أعيننا عليهم بسهولة.

هكذا، يحكي حسام فخر عبر أكثر من ثلاثين قصة؛ قصصًا عن المهمشين والخارجين عن مركزيَّة المجتمع، بائعي التين الشوكي وميكانيكي الطرق السريعة والدَّادَات والمرضى المُتشفِّعين بالقِدِّيس مارِ جرجس، بأملٍ ورغبةٍ عميقةٍ في الشفاء من أمراضٍ مستعصية، وحتى الأطفال في كَنَف آبائهم وهم يعانون الاغترابَ والعنفَ الأُسَريّ.