مقطع فيديو لإعلامي يتعدى بالضرب على زميله يثير الغضب

تداول رواد التواصل الإجتماعي في تركيا مقطع فيديو لإعلامي شهير و هو يصفع أحد زملائه أثناء تصوير حلقة بعد حدوث مشكلة في الصوت و حضر مهندس الصوت لعلاجها إلا أنه يبدو أنه حدث مشكلة آخرى .

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، فإن مقطع الفيديو المسرب لذلك الإعلامي تسبب في إثارة الغضب الكبير بين رواد التواصل الإجتماعي على تويتر في تركيا و طالبوا بإعتذار رسمي من الإعلامي .



ظهر الإعلامي في مقطع الفيديو و هو يصفع أحد فنيي الصوت الذي يبدو أنه كان يقوم بإجراءات في الميكروفون الخاص به إلا أنه حدث عطل آخر تسبب في إنزعاج الإعلامي .

لم يلتفت الإعلامي أن هناك بعض الكاميرات تصوره بخلاف الكاميرا التي كانت تصور السيدة الآخرى التي كانت يحاورها، و قام بصفع الشاب و طرده و أشار إلى فريق التصوير بإرسال شخص غيره .

جدير بالذكر أن الإعلامي لم يتخيل أن هناك أحد يصوره بالفعل، لأن السيدة الآخرى التي ظهرت في الصورة كانت تتحدث بكل هدوء أي أنها كانت تقوم بالتسجيل بمفردها دون أن تلتقط عدسة الكاميرا ما حدث من تصرف غير لائق من ذلك الإعلامي

.

https://twitter.com/serhatucak/status/1472581668582346752