بابا نويل يفاجئ أطفال أحد المستشفيات

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من موسكو في روسيا ظهر خلال شخصية " بابا نويل" أثناء تسلقه جدران إحدى المستشفيات في موسكو ليقوم بمفاجأة لإسعاد الاطفال في المستشفى .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن رواد التواصل الإجتماعي في روسيا، قاموا بمشاركة مقطع فيديو مئات المرات و ذلك بعد أن شاهده آلاف الرواد على مواقع التواصل الإجتماعي .



ظهر في المقطع مجموعة من رجال الشرطة و الإطفاء قاموا بإرتداء شخصيات من القصص المعروفة عن الميلاد و قرروا إسعاد الأطفال بصورة مختلفة في العيد داخل المستشفيات .

و بحسب ما ظهر في المقطع، فقد تدلى أحدهم من أعلى سطح المستشفى و وصل إلى نافذة إحدى الغرف و قام بتقديم هدية لطفلة صغيرة كانت في المستشفى و تكرر نفس الموقف مع أكثر من طفل .

جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي في روسيا أثنوا على جهود رجال الإطفاء و الشرطة في رسم البهجة و السعادة على وجوه الاطفال بتلك الطريقة اللطيفة و تقديم الهدايا لهم .

https://www.youtube.com/watch?v=nGiXKE2Asog&t=12s