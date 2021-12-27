تغيير جذري.. الثلوج تغطي هذه البلدة

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو و صور في تركيا تحديدا في العاصمة التركية "انقرة" ظهر خلاله مشهد أوروبي كانت الثلوج فيه تكسو الشوارع بمظهر مبهج.

و بحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، فإن منطقة بالعاصمة التركية أنقرة، تغيرت معالمها تغييرا جذريا بعد أن كساها الثلج و حول المكان لشكل اوروبي بعد أن تجمدت أي مياه في المكان .

و ذكرت وسائل الإعلام، أن تلك المنطقة كانت تحتوي على نوافير للمياه تعمل طيلة العام حتى في أقصى درجات الحرارة العالية و المنخفضة و لك المفاجأ في 2021 أم البرد القارس تسبب في تجمد تلك النوافير.

تحولت نوافير المياه في تلك البلدة إلى مياه متجمدة بسبب موجة الطقس السئ التي كانت تمر به تركيا خلال الأيام الماضية التي حولت بعض الشوارع لشوارع مشابهه لأوروبا .

جدير بالذكر أن، عدد من المواطنين قاموا بإلتقاط صور تذكارية في الشوارع و هي متجمدة، و قاموا بنشرها على وسائل التواصل الإجتماعي و حصدت آلاف الإعجابات.

