علماء: الغزلان يمكن أن تنقل متغيرات مميتة لفيروس كورونا

حذر العلماء من احتمال إصابة البشر بسلالة جديدة و مميتة من فيروس فيروس كورونا ينقل عبر الغزلان.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تم اكتشاف ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من فيروس كورونا في الغزلان البرية ذات الذيل الأبيض.

حددت دراسة أجريت الآن في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية الحيوانات على أنها خزان محتمل لنشر سلالات أكثر فتكًا إلى البشر.

قال البروفيسور أندرو بومان ، أحد كبار مؤلفي الدراسة في جامعة ولاية أوهايو: “استنادًا إلى أدلة من دراسات أخرى ، علمنا أنهم تعرضوا في البرية وأنه في المختبر يمكننا إصابهم بالفيروس ويمكن أن ينتقل من من الغزلان إلى الغزلان”.

وتابع " وهذا الأمر يعتبر انه لدينا مصدر محتمل جديد لـ SARS-CoV-2 يأتي إلى البشر" .

وأفادت الصحيفة أنه تم تحديد ثلاث طفرات في أكثر من ثلث 360 حيوانًا في ستة مواقع مختلفة.

كان هناك دليل على انتقال العدوى بينهما - مما يشير إلى أن الغزلان قد يسهل ظهور المزيد من المتغيرات الفيروسية المميتة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم جمع مسحات الأنف من الغزلان بين يناير ومارس 2021 ، وذلك قبل أن تجتاح دلتا العالم ولم يكن هذا البديل موجودًا.



