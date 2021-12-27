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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أحدث سيارة لـ فخر العرب محمد صلاح.. أرخص 5 سيارات سيدان خلال 2021 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التاليه:

 

الميكانيكي بيقولك.. 5 نصائح ذهبية من أجل سلامتك    

تتعدد النصائح الخاصة بقائدي السيارات، سواء كانت تحمل الطابع الفني الخاص بالصيانة الدورية للسيارة، أو المشكلات الطارئة، إلى جانب أساليب القيادة والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل سلامة قائد السيارة، هو ومن معه أيضا.

 

تقترب من 5 ملايين جنيه.. أحدث سيارة لـ فخر العرب محمد صلاح

استطاع فخر العرب محمد صلاح ونجم نادي ليفربول الانجليزي، أن يمتلك مكانة خاصة داخل قلوب الملايين من محبيه، نسبة إلى مهارته العالية واقتناصة العديد من الفرص داخل المستطيل الاخضر، إلى جانب رحلته الاحترافية الملهمة.

 

سيارات جديدة .. الأحدث في السوق المصري لعام 2021

استقبل السوق المصري نخبة من السيارات القوية لعام 2021، والتي تنوعت بين علامة تجارية واخرى، إلى جانب التصميمات المختلفة ايضا، بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية متعدد الاستخدامات.

 

لمحبي السيارات العائلية .. مرسيدس V-CLASS موديل 2022 في البحرين

تمتلك شركة مرسيدس العريقة اسطول ضخم من السيارات القوية، والتي تتنوع بين فئة السيدان الفاخرة، والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وايضًا فئة الطرازات العائلية الفخمة ومنها النسخة مرسيدس V-CLASS موديل 2022.

 

أرخص 5 سيارات سيدان خلال 2021 في مصر

اعلن العديد من وكلاء شركات السيارات العالمية ، داخل السوق المحلى المصرى ، خلال عام 2021 ، الكشف عن طرازات مختلفة من سياراتها الشهيرة ، والتى اختلفت ما بين السيدان والهاتشباك والـ" SUV" ، والتى لاقت رواجا كبيرا داخل السوق المصرى .

 

بقوة 1000 حصان .. لامبورجيني اوروس تحصل على ترقيات مذهلة |صور

قدمت شركة لامبورجيني الإيطالية نخبة عالية الأداء من السيارات الفريدة، مثل الايقونة افنتادور وهواركان صاحب المظهر الشرس، بالإضافة إلى النسخة "اوروس" والتي تعد هي الوحيدة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وسط اسطول لامبورجيني العريق.

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أخبار السيارات| أحدث سيارة لـ فخر العرب محمد صلاح.. أرخص 5 سيارات سيدان خلال 2021 في مصر

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