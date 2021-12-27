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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل في جولة داخل دير الأنبا سمعان الخراز بالمقطم.. فيديو

دير الأنبا سمعان
دير الأنبا سمعان

أجرت الإعلامية نهال طايل جولة تفقدية برفقة  القمص سمعان ابراهيم داخل دير الأنبا سمعان الخراز بالمقطم.

روى القمص سمعان ابراهيم، أسرار قاعة دير الأنبا سمعان الخراز بالمقطم، موضحا أن أول صورة بالدير هي لـ المعز بدين الله الفاطمي، والبابا الانبا ابرام والقديس سمعان الخراز.

وأضاف القمص سمعان خلال لقائه الإعلامية نهال طايل حلقة جديدة ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» أن المعز لدين الله الفاطمي كان محب بالبلاغة والشعر والمناظرات وأرسل إلى قداسة البابا ابرام طلب لعمل مناظرة مع اليعقوب بن قلز اليهودي والأنبا ساويرس.

وأوضح القمص سمعان، أن سبب تسمية الجبل بـ المقطم لانه انقسم ثلاثة مرات، بعد ان كان اسمه الشرقي، مشيرا إلى أن الدير يعتبر من الأماكن المهمة والأساسية في مصر مثل الأهرامات والقلعة والمتاحف.

وتحدث عن  تفاصيل عثورهم على جسد الأنبا سمعان الخراز، موضحا أن الأنبا سمعان الخراز هرب من مجد الباطل الي مصر القديمة ووجد جسده في كنيسة العذراء، وصدر قرار من البابا بنقل جزء الي الدير.

القمص سمعان نهال طايل دير الأنبا سمعان صدى البلد “تفاصيل

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