محمد صلاح ينشر صورة مع ألكانتارا وتسبميكاس لاعبي ليفربول..شاهد

نشر اللاعب محمد صلاح صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرم".

وظهر صلاح مع ألكانتارا وتسبميكاس لاعبي ليفربول داخل غرفة تغير الملابس ، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:" منور الدنيا كلها "،" أحسن لأعبين في القارة"،" فخر العرب الحقيقي مع الجامدين ".

ويذكر أنه قد أقترب موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر قادما من ليفربول الإنحليزي، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا 2022.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير المقبلل حتى 6 فبراير.

ويغيب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن الريدز في 5 مباريات متتالية بسبب مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية