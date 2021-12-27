حرام أم حلال نشر خصوصيات العلاقة بين الزوجين على السوشيال ميديا .. أسامة الحديدي يوضح

قال الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية ، إن اضطراب المفاهيم الزوجية ينتج عنه اضطرابات نفسية وفكرية تؤدي إلي حالة من التشويش في المجتمع بالكامل وتجعل فيه عدم استقرار .

واضاف أسامة الحديدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأشخاص الين يصابون بالاضطراب من الصعب أن يحدث معهم استقرار وهذا لوجود هواجس نفسية متربة علي هذا التصدير بصفة مستمرة .

واوضح أسامة الحديدي ، أن هناك حرمانيه شرعية اذا قام احد المشاهير وغيرهم من إخراج الخصوصيات الزوجية والأسرار علي السوشيال ميديا .