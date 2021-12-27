تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة سقف المنزل  لمواجهة برد الشتاء في سيناء

تنفذ مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء المرحلة الثانية من مبادرة سقف المنازل بالخشب والمشمع ، والبلاستيك لمواجهة برد الشتاء القارص.

قال محمد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة، انه يلزم وجود معايير في المنزل المطلوب سقفه، وذلك بأن تكون المساحه المطلوبه 25 متر مربع غرفتين بحد أقصى ، وأن تكون حالة السقف للمنزل متهالكة، وتقوم ادارة الجمعية بالمعاينة الميدانية وبدء التنفيذ على الحالتين: أسقف خشب للمنازل، و مشمع اسطح للعشش، وذلك بالدفع بلجنة لبحث الوضع على ارض الواقع.

الوحدات المتنقلة

وطالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة تحرك الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، بتكثيف عمليات المرور لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحه على أطراف المدن، وسرعة تقديم الرعاية والدعم لهم، خاصة الأسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح .

وطالب من مدير مؤسسة مصر الخير فرع العريش بعمل حصر لاحتياجات الأسر في الشيخ زويد ورفح ممن عادوا الي ديارهم وذلك لسقف المنازل بالخشب والمشمع لتلافي أضرار فصل الشتاء .