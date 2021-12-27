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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح برومو كتر من قربك.. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كتر من قربك”، مع امكانية الاستماع للاغنية كاملة من خلال إحدى شبكات المحمول.

 

وأعلن النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له في دبي، وذلك في مدينة دبي للإعلام يوم 15 يناير.

ونشر عمرو دياب البوستر الرسمي للحفلة وعلق قائلا: "أخيرًا وبعد طول انتظار، التذاكر الآن متاحة للحفلة الأضخم بمدينة دبي! حفلة الفنان عمرو دياب بمدينة دبي للإعلام يوم ١٥ يناير!". 

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عمرو دياب يعلن عن حفلته القادمة بدبي.. شاهد

وأحيا الهضبة عمرو دياب، يوم الأحد الماضي، حفلا غنائيا ضمن حفل ختام مهرجان ميدل بيست السعودية وشهدا إقبالا كثيفا.

كانت الفنانة نجلاء بدر لفتت إلى أنها تمتلك صور عديدة برفقة الفنان عمرو دياب، وقالت خلال استضافتها مع أبلة فاهيتا: "صوري معاه أكتر من صوري مع جوزي ولو شوفته في حتة بروح أتصور معاه وجوزي كمان بيحبه أوى وبرج عمرو دياب الميزان زي برجي بالظبط".

عمرو دياب الفنان عمرو دياب كتر من قربك شبكات المحمول النجم عمرو دياب دبي مدينة دبي

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