تفاصيل العملية الأمنية العراقية ضد فلول داعش بحمرين

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي طالب الموسوي، أمس الأحد، عن نتائج المرحلة الأولى من العملية الأمنية التي انطلقت في نطاق سلسلة جبال حمرين لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: "إن قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت، صباح أمس الاحد، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد وطريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين".

وأضاف أن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتمت المصادقة عليها، حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20، و24، و23، ولواء "نداء ديالى"، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابع لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلًا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

وتابع الموسوي: "أن المرحلة الاولى من العملية التي انتهت، أمس، وأسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي، وتفكيك 5 عبوات ناسفة، وتستمر العملية للقضاء على فلول داعش الارهابي وخلاياه الإجرامية بالكامل".

ونفذت القوات الجوية العراقية 14 ضربة جوية على أوكار إرهابيين خلال يوم واحد أثناء عملية واسعة في منطقة جبال حمرين ضمن نطاق قيادة عمليات ديالى.

