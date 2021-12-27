عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل العملية الأمنية العراقية ضد فلول داعش بحمرين

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي طالب الموسوي، أمس الأحد، عن نتائج المرحلة الأولى من العملية الأمنية التي انطلقت في نطاق سلسلة جبال حمرين لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: "إن قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت، صباح أمس الاحد، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد وطريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين".

txt

القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق في العراق

txt

العراق.. القبض على إرهابي في الأنبار

وأضاف أن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتمت المصادقة عليها، حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20، و24، و23، ولواء "نداء ديالى"، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابع لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلًا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

وتابع الموسوي: "أن المرحلة الاولى من العملية التي انتهت، أمس، وأسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي، وتفكيك 5 عبوات ناسفة، وتستمر العملية للقضاء على فلول داعش الارهابي وخلاياه الإجرامية بالكامل".

ونفذت القوات الجوية العراقية 14 ضربة جوية على أوكار إرهابيين خلال يوم واحد أثناء عملية واسعة في منطقة جبال حمرين ضمن نطاق قيادة عمليات ديالى.
 

تنظيم داعش الإرهابي وكالة الأنباء العراقية العراق الحشد الشعبي عبوات ناسفة

موضوعات متعلقة

مكتب رئيس وزراء إسرائيل يكشف نتيجة فحص كورونا لـ بينيت

بريطانيا تعاني بسبب فيروس كورونا.. واتجاه لتلقيح المواطنين في منازلهم

رئيس التشيك: انتظروا هجمات إرهابية في أوروبا

مظاهرات بسبب وفيات ما بعد التطعيم بـ لقاح كورونا في كوريا الجنوبية.. فيديو

قادة العالم ينعون توتو.. لماذا حزن بايدن لوفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا؟

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة كريت بـ اليونان

بعد تصعيد إيران.. إسرائيل: جاهزون للتصدي لأي اعتداءات تشمل آلاف الصواريخ

يحمل رقائق دماغية.. رجل مشلول ينشر تغريدة علي تويتر  بمجرد ”التفكير” فيها

ترشيحاتنا

اعداد الدستور وإحياء مسار العائلة المقدسة.. تعرف على حصاد 7 سنوات من تعزيز الوحدة الوطنية

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

علي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرا بالعالم للعام الـ 13 على التوالي

عجز أكثر من 24 ألف معلم في المدارس.. ما الحل؟

تغيير جذري.. الثلوج تغطي هذه البلدة

الكويت تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

بالبخور.. ميدو يسخر من نفسه بعد توقعه تعادل الأهلي وفيوتشر| فيديو

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

مروان محسن يوجه رسالة لزملائه فى فيوتشر بعد التعادل أمام الأهلي | شاهد

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ