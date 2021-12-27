حازم إمام ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام..شاهد

نشر حازم إمام لأعب الزمالك صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهر إمام مع عدد من لأعيبة الكورة وهم" ميدو وعماد متعب وأحمد حسن من دبي "،وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"حبيبنا "،" بنحبكم أوي "،" اللي مشرفنا جوة وبرة"

وكان قد نشر حازم إمام لاعب الزمالك السابق ، تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب حازم إمام “‏استفدنا من البطولة اقصي استفادة ممكنة شفنا لاعبيه كتير عمرهم ما كانوا هيلعبوا دولي وعرفنا نقيمهم كويس ،كيروش بيغير كتير بس انا شايف انوا طالع كسبان عناصر جديدة لمنتخبنا ”.

وحصد منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المركز الرابع بالبطولة العربية المقامة بقطر عقب الهزيمة من المنتخب القطري بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما مساء ظهر امس على ملعب 974