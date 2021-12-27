تطوير النخيل: نستهدف الوصول لرقم واحد عالميا في التمور وزراعة 18 مليون نخلة

قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي الأبحاث وتطوير النخيل، إن زراعة النخيل ستشهد تطور كبير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن سيكون لدينا ١٨ مليون نخلة بعد زراعة ٢.٥ مليون في توشكي.

وأضاف عز الدين جاد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن زراعة الأصناف الفاخرة من أصناف التمور في توشكي سيكون لها قيمة تسويقية عالية.

وأوضح الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي الأبحاث وتطوير النخيل، أن هذا الأمر يرفع العائد، ويتضاعف سعر القيمة التصديرية، ويساعد على فتح أسواق تصديرة جديد، متابعا أن منطقة الوادي الجديد سيقاهم عليها صناعات متكاملة.

وأكمل الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي الأبحاث وتطوير النخيل، أنه نستهدف الوصول لرقم واحد عالميا في التمور وزراعة ١٨ مليون نخلة.



