مصطفى قمر يستعد للاحتفال بالكريسماس عبر إنستجرام.. شاهد

نشر الفنان مصطفي قمر فيديو جديد له إستعداد واحتفالاً بالكريسماس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلاً " Happy new year# “classic rock “#2022"،وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي " حبيبى كل سنه وانت معانا وفى قلوبنا طول العمر ويخليك لينا ولاسرتك الجميله وتكون سنه سعيده عليك يارب وعلى كل حبايبك وان شاء الله يكون بوم جميل علينا كلنا ودائما مجمعنا على خير يا اطيب قلب فى الدنيا ".

وأيضاً" قول ان شاء الله يادرش كل سنة وانت طيب يارب وسنة سعيدة عليك وياريتني كنت في مصر "،" الف الف مبروك ياحبيبي ربنا يزيدك خير ورزق ويحبب فيك خلقه يارب "

ويذكر أنه قد حرص كل من النجم ايهاب توفيق وماجد المصري وساموزين ومحمد لطفي والإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز والإعلامية بوسي شلبي على حضور حفل افتتاح الفرع الثاني لسلسلة مطاعم النجم مصطفى قمر الجديدة في منطقة الشيخ زايد، في واحدة من أجمل السهرات التي ضمت نجوم الفن والمجتمع والمشاهير وأولاده الفنان تيام قمر واياد قمر وزوجته والفنان احمد محمود والإذاعية اميرة نور وخلود نادر ودنيا صلاح عبدالله وبريهان زهير والمذيعة لميس البيشوتي.

وحرص على تهنئة قمر عدد كبير من معجبيه ورواد المكان وبعض الصحفيين ومشاهير الاذاعة والميديا، وعدد كبير من أصدقائه وزوجته وعلى رأسهم علي رشاد مدير أعماله وحمادة قمر اخو الفنان واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وقدم قمر خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية قدم من خلالها عدد من أغانيه وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الحضور بجانب حرص محبيه وأصدقائه على التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيا معه.