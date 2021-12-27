عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يستعد للاحتفال بالكريسماس عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان مصطفي قمر فيديو جديد له  إستعداد واحتفالاً بالكريسماس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق قائلاً " Happy new year# “classic rock “#2022"،وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي " حبيبى كل سنه وانت معانا وفى قلوبنا طول العمر ويخليك لينا ولاسرتك الجميله وتكون سنه سعيده عليك يارب وعلى كل حبايبك وان شاء الله يكون بوم جميل علينا كلنا ودائما مجمعنا على خير يا اطيب قلب فى الدنيا ".

 

وأيضاً" قول ان شاء الله يادرش كل سنة وانت طيب يارب وسنة سعيدة عليك وياريتني كنت في مصر "،" الف الف مبروك ياحبيبي ربنا يزيدك خير ورزق ويحبب فيك خلقه يارب "

 

ويذكر أنه قد حرص كل من النجم ايهاب توفيق وماجد المصري وساموزين ومحمد لطفي والإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز والإعلامية بوسي شلبي على حضور حفل افتتاح الفرع الثاني لسلسلة مطاعم النجم مصطفى قمر الجديدة في منطقة الشيخ زايد، في واحدة من أجمل السهرات التي ضمت نجوم الفن والمجتمع والمشاهير وأولاده الفنان تيام قمر واياد قمر وزوجته والفنان احمد محمود والإذاعية اميرة نور وخلود نادر ودنيا صلاح عبدالله وبريهان زهير والمذيعة لميس البيشوتي.

وحرص على تهنئة قمر عدد كبير من معجبيه ورواد المكان وبعض الصحفيين ومشاهير الاذاعة والميديا، وعدد كبير من أصدقائه وزوجته وعلى رأسهم علي رشاد مدير أعماله وحمادة قمر اخو الفنان واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وقدم قمر خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية قدم من خلالها عدد من أغانيه وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الحضور بجانب حرص محبيه وأصدقائه على التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيا معه.

 

 

ترشيحاتنا

مقارنة مثيرة من نجم برشلونة بين ميسي وكرستيانو رونالدو

تعمل ايه لو حسيت بأعراض تنفسية في الأعياد؟..الصحة تقدم 6 نصائح

العالم يحصل على 9 مليار جرعة من لقاحات كورونا

فلتر جديد من جديد من سناب شات لمعرفة شكلك في ميتافيرس

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأثنين 27 -12-2021

بحركة غريبة.. شقيقان يدخلان موسوعة جينيس بعد صعودهما 100 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

مذبحة في الإسكندرية.. سائق يقتل ويصيب 5 من جيرانه بالسكين

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ