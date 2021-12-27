أخبار التكنولوجيا| تيك توك يزيح جوجل وفيسبوك.. وسناب شات يتيح لك معرفة شكلك في ميتافيرس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أصدر تطبيق Snapchat سناب شات مرشحا جديدا "فلتر" للمستخدمين ليعرض لهم الشكل المستقبلى الذى سيكونون عليه في العالم الافتراضى، ميتافيرس، والذى سينطلق خلال الفترة القادمة على منصات التواصل الاجتماعي.



أطلقت شركة شاومى الصينية أحدث أجهزة التليفزيون الذكية الخاص بها Mi TV EA70 2022 في الأسواق الصينية، حيث تعتزم الشركة إطلاقه عالميا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توفيره للحجز المسبق بدءا من اليوم 27 ديسمبر.



يبدو أن شركة جوجل الأمريكية أصبحت في ورطة كبيرة بعد الإبلاغ مؤخرا عن عدد من المشكلات الخطيرة في هواتفها الرائدة Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، وعلى الرغم من أن الشركة قد أصدرت تحديثات لمعالجة العيوب إلا أن هناك مشكلة جديدة أكبر.

استطاع تيك توك التفوق على موقعى جوجل و فيسبوك ليصبح tiktok.com هو الموقع الأكثر استخداما في العالم، حيث تعتبر المرة الأولى التى يزيح فيها تيك توك موقع جوجل، ليتربع بذلك تيك توك على عرش مواقع الأكثر استخداما على الإطلاق منذ أغسطس الماضي.

كشفت تسريبات عدد من الميزات التى سيحصل عليها هاتف Xiaomi 11i القادم من شركة شاومى الصينية، مطلع المقبل 2022 ، حيث سيأتى الهاتف بمواصفات جبارة حيث يشاع أنه نسخة معدلة من هات Redmi Note 11 Pro 5G .



تعتبر أجهزة الآيباد التى تطلقها شركة آبل الأمريكية من أكثر الأجهزة مبيعا الخاصة بها، واستطاعت الشركة تحقيق مئات الملايين من الدولارات لبيعها أجهزة الآيباد منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي، وحتى الآن.



كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق جوجل للخرائط Google Maps تمنع المستخدمين من تحديد الإعدادات بشكل جيد، بالإضافة إلى أن المشكلة عطلت عدد الميزات المهمة في التطبيق.



تفصلنا ساعات معدودة عن إطلاق أول سلسلة هواتف رائدة بأحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد في العام الجديد 2022، وهي هواتف Xiaomi 12 من شاومى والتى ستبدأ المنافسة مبكرا حتى قبل بداية العام، حيث ستعلن عنها رسميا شركة شاومى بعد غد 28 ديسمبر المقبل.



