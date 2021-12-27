أخبار التكنولوجيا| تيك توك يزيح جوجل وفيسبوك.. وسناب شات يتيح لك معرفة شكلك في ميتافيرس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
فلتر جديد من جديد من سناب شات لمعرفة شكلك في ميتافيرس
أصدر تطبيق Snapchat سناب شات مرشحا جديدا "فلتر" للمستخدمين ليعرض لهم الشكل المستقبلى الذى سيكونون عليه في العالم الافتراضى، ميتافيرس، والذى سينطلق خلال الفترة القادمة على منصات التواصل الاجتماعي.
شاومي تطلق التليفزيون الذكي Mi TV EA70 2022 بجودة 4K وشاشة 70 بوصة
أطلقت شركة شاومى الصينية أحدث أجهزة التليفزيون الذكية الخاص بها Mi TV EA70 2022 في الأسواق الصينية، حيث تعتزم الشركة إطلاقه عالميا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توفيره للحجز المسبق بدءا من اليوم 27 ديسمبر.
جوجل في ورطة بسبب هواتف Google Pixel 6 | تفاصيل
يبدو أن شركة جوجل الأمريكية أصبحت في ورطة كبيرة بعد الإبلاغ مؤخرا عن عدد من المشكلات الخطيرة في هواتفها الرائدة Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، وعلى الرغم من أن الشركة قد أصدرت تحديثات لمعالجة العيوب إلا أن هناك مشكلة جديدة أكبر.
تيك توك يزيح جوجل وفيسبوك ليتربع على عرش المواقع الأكثر استخداما
استطاع تيك توك التفوق على موقعى جوجل و فيسبوك ليصبح tiktok.com هو الموقع الأكثر استخداما في العالم، حيث تعتبر المرة الأولى التى يزيح فيها تيك توك موقع جوجل، ليتربع بذلك تيك توك على عرش مواقع الأكثر استخداما على الإطلاق منذ أغسطس الماضي.
تسريبات تكشف ميزات هاتف شاومى الشبابي Xiaomi 11i
كشفت تسريبات عدد من الميزات التى سيحصل عليها هاتف Xiaomi 11i القادم من شركة شاومى الصينية، مطلع المقبل 2022 ، حيث سيأتى الهاتف بمواصفات جبارة حيث يشاع أنه نسخة معدلة من هات Redmi Note 11 Pro 5G .
أفضل 5 حيل في آيباد لا يعرفها كثيرون
تعتبر أجهزة الآيباد التى تطلقها شركة آبل الأمريكية من أكثر الأجهزة مبيعا الخاصة بها، واستطاعت الشركة تحقيق مئات الملايين من الدولارات لبيعها أجهزة الآيباد منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي، وحتى الآن.
خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر
كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق جوجل للخرائط Google Maps تمنع المستخدمين من تحديد الإعدادات بشكل جيد، بالإضافة إلى أن المشكلة عطلت عدد الميزات المهمة في التطبيق.
بتصميم أنيق.. تسريب أول فيديو وصور لهواتف شاومي الرائدة Xiaomi 12
تفصلنا ساعات معدودة عن إطلاق أول سلسلة هواتف رائدة بأحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد في العام الجديد 2022، وهي هواتف Xiaomi 12 من شاومى والتى ستبدأ المنافسة مبكرا حتى قبل بداية العام، حيث ستعلن عنها رسميا شركة شاومى بعد غد 28 ديسمبر المقبل.