مفاجأة من اتحاد الكرة.. فاركو يكشف تفاصيل جديدة بشأن نتيجة مباراة المصري في الدوري

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن مفاجأة كبيرة؛ حيث أعلن أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيحة مباراة المصري حتى هذا التوقيت خاصة بعدما تقدمنا بطلب رسمي بإعادة المباراة.

وأضاف مدير الكرة بنادي فاركو في تصريحات خاصة لبرنامج البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس؛ أنه إذا لم تعد المباراة بناء على طلب النادي وبعد استشارة الكثير من الحكام الكبار بناء على هذا الخطأ، سيتم اللجوء إلى الفيفا في هذا الأمر، مشيرا إلى أن حق فاركو الشرعي بإعادة المباراة ونتمسك بحقنا.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الحكام لم يجتمع مع حكام المباراة ولم يطلع على تقرير حكم المباراة وبالتالي نتمسك بحقنا.

وفاز فاركو على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

سجل أحمد شريف، وعلي بهيج، وإسلام جمال أهداف فاركو في اللقاء.

الفوز رفع رصيد فاركو إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بعد 8 هزائم من 8 مباريات.