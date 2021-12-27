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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن: أتمنى انضمام نجم الأهلي إلى الاتحاد السكندري.. فيديو

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أنه لا توجد مفاوضات رسمية مع محمود عبد المنعم كهربا خلال الفترة الماضية لكني اتمنى انضمام اللاعب للفريق قي فترة الانتقالات القادمة.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات خاصة لبرنامج البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني؛ أن كهربا من اللاعبين المميزين في الدوري ولديه قدرات فنية عالية واتمنى التعاقد معه في الاتحاد لأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق في حال التعاقد معه .

وكان الإعلامي أحمد شوبير فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر مع فريقه، وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية إن النادى الأهلى بدأ مرحلة التفاوض مع أحد الأندية الخارجية لإعارة كهربا فى ظل صعوبة حصوله على فرصة مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر

وأضاف شوبير أن الأهلى بدأ التفاوض مع أحد الأندية العربية لإعارة كهربا فى يناير، والأهلي لديه اتصالات خارجية مع أكثر من نادى لضم كهربا بعروض مميزة فضلًا عن وجود عروض محلية لعل أبرزها نادي سموحة بعدما صرح أحمد سامي المدير الفني للفريق أنه لا يمانع أبدًا في تواجد كهربا في فريقه ولكن مسألة الراتب مهم.

تابع شوبير أن كهربا مفيد لأى فريق فى الدوري الممتاز ولكنه على أعتاب الإعارة لأحد الفرق العربية مشددًا أن اللاعب يواجه ضغط نفسى وعصبى ولكنها وجهات نظر مدربين .

اختتم شوبير أن فرصة كهربا فى المشاركة مع الأهلى فى وجود موسيماني صعبة جدًا اللهم إلا إذا حدثت معجزة ولكن ننتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة.

إبراهيم حسن نادي الاتحاد السكندري محمود عبد المنعم كهربا احمد شوبير الأهلى

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