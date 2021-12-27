استمرار طلاء العقارات المطلة على محور المستشار عدلي منصور بالمطرية

تستمر أجهزة محافظة القاهرة ممثلة في حي المطرية في طلاء العقارات المطلة على محور المستشار عدلي منصور وذلك في إطار جهود العاصمة لاستعادة مظهرها الحضاري .

و تستمر الأجهزة التنفيذية لحي المطرية، برئاسة حسام لبيب، رئيس الحي، في تطوير شارع المشروع، حيث يتم توصيل المرافق للشارع، بعد إزالة التعارضات منه، ضمن خطة تنفيذ أعمال المحور.



يذكر أن محور المستشار عدلي منصور - مسطرد، يربط أحياء المطرية وعين شمس والنزهة والسلام ، مرورا بشارع التروللي ومنطقة مسطرد، وصولا لطريق بنها الحر، ويساهم تنفيذ المحور في القضاء على الاختناقات المرورية في شرق القاهرة.