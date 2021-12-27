الاتحاد السكندري يجدد عقد شوشة لاعب كرة السلة لمدة 3 مواسم

أعلن الاتحاد السكندري عن تجديد عقد لاعب كرة السلة بالنادي يوسف شوشة لمدة 3 مواسم قادمة.

وذكر الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تجديد تعاقد لاعب فريق السلة بالنادي يوسف شوشة لمدة 3 مواسم قادمة، لينتهي العقد الجديد للاعب في صيف 2024-2025.

وجدد يوسف شوشة عقده مع الاتحاد السكندري في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي.وتم تجديد التعاقد مع شوشة، بناء على رغبة أحمد مرعي مدرب الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.وعبر شوشة في تصريحاته للمركز الإعلامي بناديه، عن سعادته بتجديد تعاقده مع فريق الاتحاد، مضيفا أمله في المساهمة مع زملائه في تحقيق البطولات مع زعيم الثغر.

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