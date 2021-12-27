أنس أسامة يكشف مصيره مع الزمالك وتفاصيل بند فسخ العقد.. فيديو

كشف أنس أسامة، نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، تفاصيل حالته الصحية بعد العملية التي أجراها مؤخرا، ومصير بقائه مع نادي الزمالك.

وأضاف أنس أسامة، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، "تحملت تكاليف العملية التي أجريتها، واتحاد كرة السلة عرض إنها إجراءات صرف قيمة العلاج لكني كنت أريد إجراء العملية في أقرب وقت وفضلت السفر إلى قطر».

وتابع: «الزمالك عرض تحمل تكاليف علاجي أيضا، إذا لم يقم اتحاد السلة بذلك، وتواصل جمهور الزمالك في قطر مع الأطباء للاطمئنان على حالتي الصحية، وبذلوا جهدا كبيرا معي قبل إجراء العملية».

وأردف نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر: «اتحاد كرة السلة قالوا إنهم لا يستطيعون صرف مبالغ مادية للعلاجي، لكن يمكنهم التعامل مع الفواتير الخاصة بالعملية، ومحاولة دراستها وتسديد قيمتها، مشيرا إلى أن ميزانية الاتحاد ضعيفة وذلك سبب اختلاف المعاملة عن كرة القدم».

واستطرد: «في النهاية نادي الزمالك صرف لي مبلغ العملية قبل السفر إلى قطر بيوم واحد، على أن يأخذ النادي الفواتير بعد إجراء العملية ويسلمها للاتحاد، ومن ثم يسترد الأموال التي أنفقها على علاجي»، مردفا أن الزمالك تحمل علاجه بالكامل.

وعن مصيره مع الزمالك قال إن آخر مرة حصل فيها على راتبه كانت في شهر 5 الماضي مشيرا إلى أنه لم يطالب بتلك الأموال بسبب معرفته بظروف النادي.

وأضاف: «عقدي مع الزمالك يتضمن بندا يمنحني الحق في فسخ عقدي إذا تأخرت مستحقاتي لمدة شهر، لكني لم أستغل بنود العقد مطلقا ولم أحصل على مستحقاتي منذ شهر يونيو الماضي».