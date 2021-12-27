أبو مسلم: على كهربا البحث عن فرصة خارج الأهلي أو بذل جهد أكبر.. فيديو

قال أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الأهلي تأثر بالإجهاد أمام فيوتشر، وموسيماني خاض المباراة بتشكيل اضطراري.

وأضاف أحمد أبو مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن أكرم توفيق، الظهير الأيمن ولاعب النادي الأهلي يعتبر أفضل ظهير حاليا في الدوري المصري، ويجب على كهربا بذل جهد أكبر للعب مع الأهلي أو البحث عن فرصة في ناد آخر.

وتابع لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، يحاول توسيع قاعدة اللاعبين المتاحين للانضمام للمنتخب لتوفير البدائل، مؤكدا ضرورة النزول بالأعمار السنية للمنتخب.