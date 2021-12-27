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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أبو مسلم: أزمة الإسماعيلي مادية ومعندهوش موارد ثابتة.. فيديو

الاسماعيلي
الاسماعيلي

كشف أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس بداياته الكروية وانتقاله للقلعة الحمراء.

وقال أحمد أبو مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إنه التحق في بداية مشواره بالنادي الأهلي، وبعدها احترف لمدة 5 سنوات متتالية في الدوري الفرنسي.

وتابع أن الدوري المصري لديه فرق مميزة مثل فيوتشر، وسيراميكا كليوباترا، وأيضا المدير الفنى لفريق البنك الأهلي يتمتع بإمكانيات كبيرة ويستطيع توظيف أدواته بشكل جيد، وكذلك إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، يمتلك مميزات قوية ولاعبين جيدين.

وعن الإسماعيلي قال أحمد أبو مسلم، إن أحمد سمير فرج يستطيع إدارة الأمور بكفاءة، لأن مشكلة النادي مادية ولابد من بيع بعض اللاعبين لتوفير النفقات، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تعاني حاليا من افتقارها للعنصر الذي كان ينتقى المواهب ويجعلها تلعب بحماس وروح من أجل النادي.

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